تفاصيل عرض هانوفر الألماني لضم بلال عطية لاعب الأهلي (مستند)

تلقى النادي الأهلي إخطارا رسميا من نادي هانوفر الألماني، يطلب فيه خضوع بلال عطية، صانع ألعاب فريق الناشئين بالنادي، لفترة معايشة داخل صفوفه.

وقال مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لموقع مصراوي إن نادي هانوفر أرسل خطابا رسميا يطلب خلاله ضم بلال عطية للمعايشة، بعد المستوى المميز الذي قدّمه اللاعب في بطولة كأس العالم للناشئين التي أقيمت مؤخرا في قطر.

وأضاف المصدر: "كان من المقرر أن تُقام فترة المعايشة في شهر ديسمبر، لكن لضيق الوقت الخاص باستخراج التأشيرة الألمانية، تم إرسال خطاب جديد لتأجيل المعايشة إلى شهر يناير".

وأوضح أن الأهلي وافق مبدئيا على خضوع بلال عطية للمعايشة، لكنه ينتظر الانتهاء من بعض التفاصيل المتعلقة بالاتفاق حول الخطوة التالية في حال اجتياز اللاعب لفترة المعايشة بنجاح.

وشدد المصدر على أن الأهلي يقدر قيمة بلال عطية كأحد أبرز المواهب في الكرة المصرية، ويعمل على تأمين جميع خطوات تطوره.

يُذكر أن بلال عطية سبق له الخضوع لفترة معايشة في نادي شتوتجارت الألماني.