مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

مصر الثاني

0 0
16:30

الكويت

كأس العرب

السعودية

- -
19:00

عمان

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

كيروش يستعيد ذكريات كأس العرب ووفاة أحمد رفعت.. ماذا قال؟

كتب : محمد عبد الهادي

03:51 م 02/12/2025

كيروش مع أحمد رفعت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استعاد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر ومنتخب عمان الحالي، ذكرياته في بطولة كأس العرب عندما كان مدربًا للفراعنة، وتحدث عن وفاة أحمد رفعت لاعب منتخب مصر الأسبق.

وأكد كيروش خلال المؤتمر الصحفي لمباراة عمان والسعودية أن خبر وفاة رفعت كان صدمة كبيرة بالنسبة له، مشيرًا إلى أن اللاعب كان موهبة فريدة وذكيًا تكتيكيًا.

وقال كيروش: "تلقيت مكالمة هاتفية من مصر تخبرني بوفاة أحمد رفعت، وكانت صدمة كبيرة. أحمد كان شابًا رائعًا ولاعبًا مميزًا، لم أصدق أن حادثًا كهذا يمكن أن يحدث لشخص بهذه العظمة والموهبة".

وأشار كيروش إلى إحدى اللحظات المميزة للراحل، قائلاً إنها كانت عند تسجيله هدفًا رائعًا في الدوحة، واصفًا إياه بأنه من أجمل الأهداف التي شاهدها مع فريقه.

وأضاف أن رفعت لم يمتلك موهبة فنية فحسب، بل كان يتمتع بالعديد من الصفات الأخرى التي جعلته لاعبًا كبيرًا داخل وخارج الملعب.

واختتم كيروش تصريحاته بالتأكيد على التأثير الكبير الذي تركه أحمد رفعت على منتخب مصر رغم مسيرته القصيرة، مشيرًا إلى أن اللاعب سيظل في الذاكرة كلاعب متميز وموهبة نادرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كيروش أحمد رفعت منتخب مصر كأس العرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة | مستند
انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر .. التفاصيل
حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026