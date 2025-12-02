كيروش يستعيد ذكريات كأس العرب ووفاة أحمد رفعت.. ماذا قال؟

استعاد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر ومنتخب عمان الحالي، ذكرياته في بطولة كأس العرب عندما كان مدربًا للفراعنة، وتحدث عن وفاة أحمد رفعت لاعب منتخب مصر الأسبق.

وأكد كيروش خلال المؤتمر الصحفي لمباراة عمان والسعودية أن خبر وفاة رفعت كان صدمة كبيرة بالنسبة له، مشيرًا إلى أن اللاعب كان موهبة فريدة وذكيًا تكتيكيًا.

وقال كيروش: "تلقيت مكالمة هاتفية من مصر تخبرني بوفاة أحمد رفعت، وكانت صدمة كبيرة. أحمد كان شابًا رائعًا ولاعبًا مميزًا، لم أصدق أن حادثًا كهذا يمكن أن يحدث لشخص بهذه العظمة والموهبة".

وأشار كيروش إلى إحدى اللحظات المميزة للراحل، قائلاً إنها كانت عند تسجيله هدفًا رائعًا في الدوحة، واصفًا إياه بأنه من أجمل الأهداف التي شاهدها مع فريقه.

وأضاف أن رفعت لم يمتلك موهبة فنية فحسب، بل كان يتمتع بالعديد من الصفات الأخرى التي جعلته لاعبًا كبيرًا داخل وخارج الملعب.

واختتم كيروش تصريحاته بالتأكيد على التأثير الكبير الذي تركه أحمد رفعت على منتخب مصر رغم مسيرته القصيرة، مشيرًا إلى أن اللاعب سيظل في الذاكرة كلاعب متميز وموهبة نادرة.