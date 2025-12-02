مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

مصر الثاني

0 0
16:30

الكويت

كأس العرب

السعودية

- -
19:00

عمان

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. منتخب مصر 0-0 الكويت.. السولية يهدر ركلة جزاء

كتب : محمد القرش

01:34 م 02/12/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    قميص أحمد رفعت في بداية مباراة مصر والكويت (3)
  • عرض 13 صورة
    قميص أحمد رفعت في غرفة ملابس منتخب مصر (3)
  • عرض 13 صورة
    قميص أحمد رفعت في غرفة ملابس منتخب مصر (2)
  • عرض 13 صورة
    قميص أحمد رفعت في غرفة ملابس منتخب مصر (1)
  • عرض 13 صورة
    قميص أحمد رفعت في بداية مباراة مصر والكويت (2)
  • عرض 13 صورة
    لاعبو منتخب مصر يحملون قميص أحمد رفعت (2)
  • عرض 13 صورة
    لاعبو منتخب مصر يحملون قميص أحمد رفعت (3)
  • عرض 13 صورة
    لاعبو منتخب مصر يحملون قميص أحمد رفعت (4)
  • عرض 13 صورة
    لاعبو منتخب مصر يحملون قميص أحمد رفعت (1)
  • عرض 13 صورة
    مصر ضد الكويت
  • عرض 13 صورة
    حزن السولية
  • عرض 13 صورة
    عمرو السولية يهدر ركلة جزاء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي منتخب مصر نظيره الكويت في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة بالنسخة الحادية عشرة لبطولة كأس العرب 2025.

تشكيل منتخب مصر أمام الكويت

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أكرم توفيق - ياسين مرعي - رجب نبيل - يحيى زكريا.

خط الوسط: محمد النني - عمرو السولية - غنام محمد.

خط الهجوم: مصطفى سعد - محمد شريف - إسلام عيسى.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد عواد، علي لطفي، كريم فؤاد، كريم العراقي، أحمد هاني، محمود حمدي "الونش"، هادي رياض، محمد مجدي "أفشة"، ميدو جابر، محمد مسعد، حسام حسن، مروان حمدي.

بث مباشر مباراة مصر والكويت

ملخص مباراة منتخب مصر والكويت

بداية المباراة

خطأ لمنتخب مصر في الدقيقة 3

رأسية من محمد النني يمسك بها حارس الكويت بسهولة في الدقيقة 4

تسديدة من عمرو السولية تصتدم بمدافع الكويت في الدقيقة 8

مرور 15 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

منتخب مصر يواصل خطورته على مرمى الكويت

رأسية من يوسف ناصر لاعب الكويت تمر بسلام على مرمى منتخب مصر في الدقيقة 20

محمد شريف يهدر فرصة هدف في الدقيقة 27

عمرو السولية يهدر ركلة جزاء في الدقيقة 37

تسديدة من النني يتصدى لها حارس الكويت في الدقيقة 44

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر والكويت كأس العرب بث مباشر منتخب مصر ماتش مصر والكويت ماتش مصر مباراة مصر والكويت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة | مستند
انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر .. التفاصيل
حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026