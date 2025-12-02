"الخطاب وصل".. أول تحرك رسمي من برشلونة للتعاقد مع لاعب الأهلي

"الاستفادة من الرحيل".. شوبير يكشف تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع محمد

"هل تم التلاعب في عقده؟".. مصدر يكشف تفاصيل أزمة حسام عبدالمجيد مع الزمالك

يلاقي منتخب مصر نظيره الكويت في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة بالنسخة الحادية عشرة لبطولة كأس العرب 2025.

تشكيل منتخب مصر أمام الكويت

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أكرم توفيق - ياسين مرعي - رجب نبيل - يحيى زكريا.

خط الوسط: محمد النني - عمرو السولية - غنام محمد.

خط الهجوم: مصطفى سعد - محمد شريف - إسلام عيسى.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد عواد، علي لطفي، كريم فؤاد، كريم العراقي، أحمد هاني، محمود حمدي "الونش"، هادي رياض، محمد مجدي "أفشة"، ميدو جابر، محمد مسعد، حسام حسن، مروان حمدي.

بث مباشر مباراة مصر والكويت

ملخص مباراة منتخب مصر والكويت

بداية المباراة

خطأ لمنتخب مصر في الدقيقة 3

رأسية من محمد النني يمسك بها حارس الكويت بسهولة في الدقيقة 4

تسديدة من عمرو السولية تصتدم بمدافع الكويت في الدقيقة 8

مرور 15 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

منتخب مصر يواصل خطورته على مرمى الكويت

رأسية من يوسف ناصر لاعب الكويت تمر بسلام على مرمى منتخب مصر في الدقيقة 20

محمد شريف يهدر فرصة هدف في الدقيقة 27

عمرو السولية يهدر ركلة جزاء في الدقيقة 37

شوف |

بكاميرا خاصة.. لحظة إهدار عمرو السولية ركلة جزاء للمنتخب المصري أمام الكويت#كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/zMSYYEI5Fg — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 2, 2025

تسديدة من النني يتصدى لها حارس الكويت في الدقيقة 44

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.