إيلون ماسك يطلق تجربة "إكس موني" لتحويل منصة إكس إلى تطبيق شامل.. تفاصيل

كتب : محمود عبدالرحمن

09:43 م 10/03/2026 تعديل في 10:09 م

إيلون ماسك

أعلن الملياردير إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، أن نظام الدفع الرقمي "إكس موني" التابع لمنصة التواصل الاجتماعي X سيبدأ طرحه في مرحلة تجريبية مبكرة خلال الشهر المقبل، في خطوة جديدة ضمن خطته لتحويل المنصة إلى تطبيق شامل متعدد الخدمات.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه ماسك إلى استغلال قاعدة المستخدمين الضخمة للمنصة، إلى جانب التوسع المتسارع في خدمات المدفوعات الرقمية والمعاملات المالية داخل التطبيقات، بهدف فتح مصادر إيرادات جديدة لمنصة "إكس"، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وكانت المنصة قد أعلنت في العام الماضي عن شراكة مع شركة المدفوعات العالمية Visa، لتوفير خدمات الدفع المباشر لمستخدمي التطبيق، في إطار تطوير منظومة مالية متكاملة داخل المنصة.

ومنذ استحواذ ماسك على الشركة، التي كانت تعرف سابقا باسم Twitter، مقابل نحو 44 مليار دولار في عام 2022، يعمل على الترويج لرؤية تحويلها إلى ما يعرف بـ"تطبيق كل شيء"، وهو نموذج يهدف إلى دمج مجموعة واسعة من الخدمات في منصة واحدة، تشمل البث المباشر، والمراسلة، ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو، إضافة إلى خدمات الدفع الرقمي.

إيلون ماسك منصة إكس إكس موني المدفوعات الرقمية تطبيق شامل

