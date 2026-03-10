مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

المصري

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

"سيطرة بيضاء وزكي الهداف".. تاريخ مواجهات الزمالك وإنبي قبل مباراة الغد

كتب : يوسف محمد

08:44 م 10/03/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    لاعبي نادي الزمالك
  • عرض 7 صورة
    نادي الزمالك (3)
  • عرض 7 صورة
    نادي الزمالك (2)
  • عرض 7 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 7 صورة
    نادي الزمالك (4)
  • عرض 7 صورة
    نادي الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره إنبي غدا الأربعاء، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة الزمالك أمام إنبي غدا الأربعاء 11 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على ستاد "المقاولون العرب".

تاريخ مواجهات الزمالك وإنبي:

وتعد مباراة الغد هى المواجهة رقم 45 التي تجمع بين الفريقين في مختلف البطولات، حيث سبق وتواجها معا في 44 مباراة من قبل.

وخلال 44 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين من قبل، تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في 23 مباراة بمختلف البطولات، تلقى الهزيمة في 9 مباريات وحضر التعادل بين الفريقين في 12 مباراة.

ونجح لاعبو الفارس الأبيض في تسجيل 61 هدفا في مرمى إنبي، فيما تلقت شباكهم 38 هدفا.

ويحتل نجم الزمالك وإنبي السابق عمرو زكي، صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا برصيد 5 أهداف ويليه يوسف أوباما برصيد 4 أهداف.

ترتيب الزمالك في الدوري:

ويدخل نادي الزمالك مباراة الغد أمام إنبي، هو يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة جمعهم من 19 مباراة بالمسابقة.

وفي المقابل يخوض إنبي مباراة الغد، وهو يحتل المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة، جمعهم من 19 مباراة بالمسابقة أيضًا.

أقرأ أيضًا:

ترتيب صلاح ومرموش.. قائمة الأعلى أجرا في دوري أبطال أوروبا

سبب غياب لاعب بيراميدز عن مواجهة الجيش الملكي المغربي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك الزمالك وإنبي الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قاذفات أمريكية تقلع من قاعدة بريطانية لشن "أقوى ضربات" ضد إيران
شئون عربية و دولية

قاذفات أمريكية تقلع من قاعدة بريطانية لشن "أقوى ضربات" ضد إيران
هيجسيث: إرادتنا في الحرب لا حدود لها لكن الصراع لن يكون بلا نهاية
شئون عربية و دولية

هيجسيث: إرادتنا في الحرب لا حدود لها لكن الصراع لن يكون بلا نهاية
كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟ (تغطية
اقتصاد

كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟ (تغطية
نبأ سار من الترجي التونسي لجماهيره قبل مواجهة الأهلي
رياضة محلية

نبأ سار من الترجي التونسي لجماهيره قبل مواجهة الأهلي
زيادة أسعار الوقود.. انتظام مواقف السيارات بسوهاج بالتعريفة الجديدة- فيديو
أخبار المحافظات

زيادة أسعار الوقود.. انتظام مواقف السيارات بسوهاج بالتعريفة الجديدة- فيديو

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
أسعار البنزين والسولار.. التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات
حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين