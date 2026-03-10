"هزائم قليلة".. ماذا قدم محمود كهربا في مواجهاته أمام الزمالك؟

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره إنبي غدا الأربعاء، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة الزمالك أمام إنبي غدا الأربعاء 11 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على ستاد "المقاولون العرب".

تاريخ مواجهات الزمالك وإنبي:

وتعد مباراة الغد هى المواجهة رقم 45 التي تجمع بين الفريقين في مختلف البطولات، حيث سبق وتواجها معا في 44 مباراة من قبل.

وخلال 44 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين من قبل، تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في 23 مباراة بمختلف البطولات، تلقى الهزيمة في 9 مباريات وحضر التعادل بين الفريقين في 12 مباراة.

ونجح لاعبو الفارس الأبيض في تسجيل 61 هدفا في مرمى إنبي، فيما تلقت شباكهم 38 هدفا.

ويحتل نجم الزمالك وإنبي السابق عمرو زكي، صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا برصيد 5 أهداف ويليه يوسف أوباما برصيد 4 أهداف.

ترتيب الزمالك في الدوري:

ويدخل نادي الزمالك مباراة الغد أمام إنبي، هو يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة جمعهم من 19 مباراة بالمسابقة.

وفي المقابل يخوض إنبي مباراة الغد، وهو يحتل المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة، جمعهم من 19 مباراة بالمسابقة أيضًا.

