إعلان

زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمنتصف تعاملات الثلاثاء

كتب : أحمد الخطيب

12:57 م 03/02/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 270 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 3-2-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4480 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5760 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6720 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7680 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 53760 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76800 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 238848 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 384000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 5.48% إلى نحو 4916 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب سعر الذهب اللحظي سعر الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قراصنة يخترقون خوادم تحديث برنامج "Notepad++"
أخبار و تقارير

قراصنة يخترقون خوادم تحديث برنامج "Notepad++"
طرح لادا Aura الجديدة كليًا رسميًا في الأسواق.. صور وتفاصيل
أخبار السيارات

طرح لادا Aura الجديدة كليًا رسميًا في الأسواق.. صور وتفاصيل
تعويض 100 مليون جنيه.. قرار قضائي بشأن دعوى أسرة حبيبة الشماع ضد أوبر
حوادث وقضايا

تعويض 100 مليون جنيه.. قرار قضائي بشأن دعوى أسرة حبيبة الشماع ضد أوبر
"يا ترى بعمل إيه مع تووليت؟".. منى عبدالغني تشوق جمهورها لعمل جديد
زووم

"يا ترى بعمل إيه مع تووليت؟".. منى عبدالغني تشوق جمهورها لعمل جديد
حارس بديل وظهور أول.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام البنك الأهلي
رياضة محلية

حارس بديل وظهور أول.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام البنك الأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 12 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد