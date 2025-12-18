استقر سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات الصباحية الخميس 18-12-2025، عند نفس مستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3853 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4954 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 5780 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 6605 جنيهات للجرام.



سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 46240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 66057 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 205437 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 330285 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.09% إلى نحو 4333 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.