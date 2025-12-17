اتحاد الكرة في بيان رسمي: عام 2026 هو البداية الحقيقية لتطوير الكرة المصرية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأربعاء، واصل مرانه على ملعب النادي بفرع مدينة نصر، في إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا بكأس عاصمة مصر.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الجمعة المقبل الموافق 19 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر.

وحرص الدنماركي ياس توروب المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة مع اللاعبين، لشرح بعض الجوانب الفنية لتنفيذها خلال المباراة.

وبدأ المران بمجموعة من التدريبات البدنية، قبل الانتقال إلى الفقرات الخاصة بالكرة والجانب الفني، الذي شهدت تركيزا بشكل كبير على النواحي الدفاعية.

وخاض حراس مرمى الفريق مرانًا متنوعًا، تحت أشراف كاي ستيفانس مدرب حراس مرمى الفريق، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

واختتم الجهاز الفني للنادي الأهلي، تدريباته الجماعية بإجراء تقسيمة كرة قوية بين اللاعبين، وتدريبهم على مجموعة من المواقف.

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد تلقى الهزيمة بنتيجة هدف دون مقابل، أمام نظيره إنبي، في لقاء الجولة الأولى الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

