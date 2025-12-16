إعلان

ضبط سيدة تستغل أطفالها في التسول بالقاهرة

كتب : علاء عمران

04:17 م 16/12/2025

المتهمة وأطفالها

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بصورة، جرى تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ظهور سيدة وبرفقتها طفل تبدو على وجهه آثار جروح، أثناء ممارستها أعمال التسول بالقاهرة.
وبالفحص، أمكن تحديد السيدة المشار إليها وضبطها برفقة نجليها، أحدهما الطفل الظاهر بالصورة. وبمواجهتها، اعترفت باستغلال نجليها في أعمال التسول واستجداء المارة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.
وأقرت السيدة بأن الجروح الموجودة بوجه نجلها نتجت عن سقوطه على الأرض أثناء اللهو، وليس نتيجة اعتداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

