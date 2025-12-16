مباريات الأمس
من داخل المحكمة.. قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن أزمة فيتوريا

كتب : محمد خيري

04:01 م 16/12/2025
    المدرب البرتغالي روي فيتوريا
    روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر
    روي فيتوريا
    روي فيتوريا
    روي فيتوريا وزوجته 7
    روي فيتوريا مدرب منتخب مصر
    روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر
    أبرز تصريحات روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر خلال مؤتمر مباراة غانا
    روي فيتوريا
    مؤتمر تقديم روي فيتوريا
    توقيع العقود مع روي فيتوريا
    روي فيتوريا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم التوصل إلى حل نهائي لأزمة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بعد إنهاء النزاع القضائي القائم بين الطرفين بشأن المستحقات المالية المتأخرة.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الطرفين توصلا اليوم إلى اتفاق رسمي داخل مقر المحكمة الرياضية الدولية «كاس» بمدينة لوزان السويسرية، يقضي بإنهاء النزاع بشكل ودي.

وأكد البيان أن كلا الطرفين عبّر عن تقديره المتبادل وحرصه على الوصول إلى هذا الاتفاق، في إطار من الاحترام والتفاهم المشترك.

واختتم الاتحاد بيانه بتوجيه الشكر للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، مثمنًا ما قدمه من جهد وتفانٍ وكفاءة خلال فترة توليه القيادة الفنية لمنتخب مصر، ومتمنيًا له التوفيق في مسيرته التدريبية المقبلة.

