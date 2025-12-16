إيران تعارض ترشح جروسي لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

طهران- (د ب أ)

أعربت إيران عن معارضتها لترشح رافائيل جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن سعيد أرفاني مندوب إيران بالأمم المتحدة القول اليوم الثلاثاء "المرشح، الذي امتنع بصفته مسؤولا أمميا عن إدانة هجمات عسكرية غير قانونية على مواقع نووية سلمية، لا يمكن اعتباره محايدا أو مستقلا بصورة كافية لتولى أرفع منصب بالأمم المتحدة".

وعلى الرغم من أرفاني لم يذكر اسم جروسي، كان من الواضح أنه يشير إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأرجنتيني.

ويعد جروسي من ضمن ثلاثة مرشحين أعلنوا عن رغبتهم في خلافة الأمين العام للأمم المتحدة الحالية أنطونيو جوتيريش.

وكانت إيران قد اتهمت جروسي بانتهاك تفويض الأمم المتحدة لتطبيق القانون الدولي بعد إخفاقه في إدانة الهجمات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية على مواقع نووية إيرانية في يونيو هذا العام.

وكان البرلمان الإيراني قد صوت نهاية يونيو الماضي لصالح وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنع مفتشيها من دخول البلاد.