سقوط عصابة استغلال أطفال بالقاهرة.. 11 متهمًا في قبضة الأمن

كتب : علاء عمران

04:11 م 16/12/2025

عصابة استغلال أطفال بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 6 رجال و5 سيدات، من بينهم 3 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية، بنطاق محافظة القاهرة.

وضُبط بحوزة المتهمين 17 طفلًا من المعرضين للخطر، جرى استغلالهم في التسول وبيع السلع بأساليب إلحاحية.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كما تم تسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية.

عصابة استغلال أطفال مباحث رعاية الأحداث التسول

