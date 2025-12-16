"كل ده وعايز تنصح الناس؟".. الغندور يوجه رسالة قوية لأحمد السقا

وجّه الإعلامي خالد الغندور رسالة قوية إلى النجم أحمد السقا، عقب تعرضه لهجوم واسع خلال الأيام الماضية، على خلفية الفيديو الذي نشره دعمًا لمحمد صلاح في أزمته مع نادي ليفربول الإنجليزي.

ونشر الغندور رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، علّق خلالها على ما تعرض له أحمد السقا، قائلًا: «تعليقي على ما حدث لصديقي أحمد السقا.. هل الشتيمة تُدين؟ وهل اللعن رجولة وأخلاق؟ وهل التنمر والعنصرية تربية وقرب من الله؟».

وأضاف الغندور في رسالته: «وفي الآخر إزاي كل ده وعايز تنصح الناس؟ وعلى العموم ربنا يهدي الجميع، قولوا آمين».

وكان أحمد السقا قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي دعمًا للنجم المصري محمد صلاح، في ظل الجدل الدائر حول موقفه مع نادي ليفربول، إلا أن الفيديو قوبل بحالة من السخرية والتنمر من بعض المتابعين، ما دفعه إلى حذفه لاحقًا.