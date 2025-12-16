مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس ملك أسبانيا

جوادالاخارا

- -
22:00

برشلونة

مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
20:00

نيجيريا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

0 0
14:30

بيراميدز

جميع المباريات

إعلان

"كل ده وعايز تنصح الناس؟".. الغندور يوجه رسالة قوية لأحمد السقا

كتب : محمد خيري

03:45 م 16/12/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (1)_1
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (4)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (9)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجّه الإعلامي خالد الغندور رسالة قوية إلى النجم أحمد السقا، عقب تعرضه لهجوم واسع خلال الأيام الماضية، على خلفية الفيديو الذي نشره دعمًا لمحمد صلاح في أزمته مع نادي ليفربول الإنجليزي.

ونشر الغندور رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، علّق خلالها على ما تعرض له أحمد السقا، قائلًا: «تعليقي على ما حدث لصديقي أحمد السقا.. هل الشتيمة تُدين؟ وهل اللعن رجولة وأخلاق؟ وهل التنمر والعنصرية تربية وقرب من الله؟».

وأضاف الغندور في رسالته: «وفي الآخر إزاي كل ده وعايز تنصح الناس؟ وعلى العموم ربنا يهدي الجميع، قولوا آمين».

وكان أحمد السقا قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي دعمًا للنجم المصري محمد صلاح، في ظل الجدل الدائر حول موقفه مع نادي ليفربول، إلا أن الفيديو قوبل بحالة من السخرية والتنمر من بعض المتابعين، ما دفعه إلى حذفه لاحقًا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول خالد الغندور أحمد السقا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يخطط لدمج جميع شركاته في مصر تحت قابضة واحدة.. لهذا السبب
طريق سطحي وأتوبيس ترددي.. تفاصيل مشروعات تطوير الدائري "صور"
ساويرس يتوقع ارتفاع سعر الذهب إلى 5 و6 آلاف دولار للأونصة العام المقبل لـ3 أسباب
ساويرس: ليس دور الدولة منافسة القطاع الخاص ولابد من تخارجها من كافة القطاعات
البروفة الأخيرة.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا الودية
أول رد من الزمالك على النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر