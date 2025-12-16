البرودة تهدد القلب.. تحذير من د. جمال شعبان بشأن الشتاء

حذَّر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب، من التأثيرات الخطيرة لانخفاض درجات الحرارة على صحة القلب، مؤكدًا أن الطقس البارد قد يكون عاملًا محفزًا لحدوث الأزمات القلبية؛ خصوصًا لدى الفئات الأكثر عرضةً للمخاطر.

وأوضح العميد السابق لمعهد القلب، في منشور توعوي نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن انخفاض درجات الحرارة يؤدي إلى تقلص الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، مع تنشيط الجهاز العصبي السمبثاوي وتسارع ضربات القلب، في محاولة من الجسم للحفاظ على حرارته، وهذا المجهود الإضافي قد يزيد من احتمالات تكوُّن الجلطات في الأوعية الدموية أو الشرايين التاجية؛ ما قد ينتهي بأزمة قلبية، على حد تعبيره.

وأشار شعبان إلى أن فصل الشتاء يشهد أيضًا انخفاضًا في معدلات شرب الماء؛ بسبب قلة الإحساس بالعطش، وهو ما قد يفاقم من لزوجة الدم، فضلًا عن أن الإصابة بالإنفلونزا والعدوى الفيروسية والنزلات الشعبية قد تشكل عبئًا إضافيًّا على مرضى القلب.

وأكد شعبان أن كبار السن والأطفال يعدون أكثر الفئات عرضة لمشكلات القلب خلال الطقس البارد، داعيًا إلى اتخاذ عدد من الاحتياطات للوقاية من الأزمات القلبية في الشتاء.

وشدد شعبان على ضرورة الالتزام بالنصائح التالية:

- تجنب التعرض المباشر لتيارات الهواء الباردة والبرد الشديد.

- عدم الخروج المفاجئ من مكان دافئ إلى آخر بارد.

- ارتداء عدة طبقات من الملابس لحبس الهواء بينها، بدلًا من الاعتماد على قطعة واحدة ثقيلة.

- الاهتمام بتغطية الرأس والرقبة والأذنَين؛ للحفاظ على حرارة الجسم.

- شرب الماء بانتظام والسوائل غير السكرية، بما لا يقل عن لترين يوميًّا، مع تجنب المشروبات الغازية والصودا.

وأوضح الدكتور جمال شعبان أن من المشروبات الصديقة للقلب في الشتاء: الشاي الأسود أو الأخضر، والقهوة، والزنجبيل، على أن تكون دون إضافة سكر.

وحذَّر من الإفراط في التدفئة، مؤكدًا أنه في حال الشعور بألم في الصدر أو عدم ارتياح، يجب استشارة طبيب القلب فورًا وعدم إرجاع الأعراض إلى "نزلة برد" دون تقييم طبي، مختتمًا منشوره: "حفظ الله قلوبكم.. وسلام من القلب عليكم".