مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس ملك أسبانيا

جوادالاخارا

- -
22:00

برشلونة

مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
20:00

نيجيريا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

- -
14:30

بيراميدز

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة برشلونة وجوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا

كتب – محمد عبد السلام:

01:53 ص 16/12/2025

موعد مباراة برشلونة وجوادالاخارا في كأس ملك إسباني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواجه فريق برشلونة نظيره جوادالاخارا، اليوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة برشلونة وجوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام على ملعب سيزار سوتو.

ويذكر أن الفريق الفائز في هذه المواجهة سيتأهل مباشرة إلى دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويشارك فريق جوادالاخارا في منافسات دوري الدرجة الثالثة الإسباني في المجموعة الثانية، حيث يحتل المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "إم بي سي مصر" السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة "إم بي سي مصر 2"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة برشلونة وجوادالاخارا كأس ملك إسبانيا مباراة برشلونة اليوم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من "الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى
بيان عاجل من وزارة الرياضة بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
بعد القفزات القياسية كيف تستثمر في الفضة.. أسعارها في مصر وتوقعات 2026
"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء