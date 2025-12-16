يواجه فريق برشلونة نظيره جوادالاخارا، اليوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة برشلونة وجوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام على ملعب سيزار سوتو.

ويذكر أن الفريق الفائز في هذه المواجهة سيتأهل مباشرة إلى دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويشارك فريق جوادالاخارا في منافسات دوري الدرجة الثالثة الإسباني في المجموعة الثانية، حيث يحتل المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "إم بي سي مصر" السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة "إم بي سي مصر 2"