رعب في القلعة البيضاء.. هل يرحل عدي الدباغ من الزمالك مجانا؟

"استعدادا لأمم أفريقيا".. الكشف عن موقف تريزيجيه من المشاركة في مباراة

يلاقي منتخب مصر نظيره النيجيري، اليوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر، ضمن منافسات المباريات الدولية الودية.

موعد مباراة منتخب مصر و نيجيريا الدولية الودية والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورت" وتنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1"

ويذكر أن أخر مباراة جمعت بين المنتخبين كانت في يناير 2022، وانتهت بفوز المنتخب النيجيري بهدف دون رد.