كأس ملك أسبانيا

جوادالاخارا

- -
22:00

برشلونة

مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
20:00

نيجيريا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

- -
14:30

بيراميدز

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

01:42 ص 16/12/2025

مواعيد مباريات اليوم

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة برشلونة أمام نظيره جوادالاخارا في كأس الملك، ومواجهة تشيلسي ضد كارديف سيتي في كأس كاراباو.

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

جوادالاخارا ضد برشلونة - 10:00 مساء - إم بي سي مصر 2

مواعيد مباريات كأس كاراباو

كارديف سيتي ضد تشيلسي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد المباريات الودية الدولية

مصر ضد نيجيريا - 8:00 مساء - أون سبورت 1

