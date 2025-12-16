تقام اليوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة برشلونة أمام نظيره جوادالاخارا في كأس الملك، ومواجهة تشيلسي ضد كارديف سيتي في كأس كاراباو.

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

جوادالاخارا ضد برشلونة - 10:00 مساء - إم بي سي مصر 2

مواعيد مباريات كأس كاراباو

كارديف سيتي ضد تشيلسي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد المباريات الودية الدولية

مصر ضد نيجيريا - 8:00 مساء - أون سبورت 1