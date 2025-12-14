مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 3
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

1 1
18:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

0 1
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

ميلان

2 2
13:30

ساسولو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

1 0
16:00

نابولي

الدوري الإيطالي

جنوى

1 2
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

بولونيا

0 1
21:45

يوفنتوس

"جلسة عبد الرؤوف".. الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

كتب : يوسف محمد سعيد

10:01 م 14/12/2025

أحمد عبد الرؤوف

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته البدنية استعدادا لمواجهة نظيره حرس الحدود، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره حرس الحدود، يوم السبت المقبل الموافق 20 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر.

وحرص أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفارس الأبيض، على عقد اجتماع مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي، للحديث عن بعض الأمور الفنية وشرح برنامج الاستعداد لمواجهة حرس الحدود بكأس عاصمة مصر.

ومنح عبد الرؤوف خلال الاجتماع، بعض التعليمات الخاصة للاعبين، لتنفيذها في المباراة، مع التأكيد على ضرورة التركيز لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة.

وبدأ المران الجماعي للفارس الأبيض بفقرة تدريبات بدنية، تحت إشراف مدرب الأحمال نونو كوستا، قبل خوض تدريبات الكرة، التي منح خلالها الجهاز الفني اللاعبين بعض التعليمات الفنية.

الزمالك حرس الحدود كأس عاصمة مصر أحمد عبد الرؤوف

