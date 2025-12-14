"ميهمنيش الصرف".. نجم الزمالك السابق يكشف الحل الأمثل لأزمة القيد

شكوى عاجلة من روقا ضد الزمالك في فيفا

شدد أحمد عبد الله، نجم الزمالك السابق، على أن التركيز على قطاع الناشئين يمثل الحل الأمثل لأزمة القيد التي يواجهها النادي.

ويعاني نادي الزمالك في الوقت الحالي، من عقوبة إيقاف القيد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، في 6 قضايا مختلفة، بسبب المستحقات المتأخرة للاعبين والمدربين السابقين.

وفي تصريحات لراديو «صوت الزمالك»، أوضح عبد الله: «الأمر لا يتعلق بالصرف الكبير، فإذا كان النادي يرغب في إدارة الموارد المالية بشكل محدود، فإن الاهتمام بتطوير الناشئين هو الطريق الأمثل».

وأضاف: «الاعتماد على قطاع الناشئين هو الحل الفعلي لأزمة القيد الحالية».

واختتم قائلاً: «ليس المهم التعاقد مع صفقات بملايين، بل الأهم هو تصعيد أكثر من خمسة لاعبين من فريق الناشئين للفريق الأول، فهذا يُعد إنجازًا كبيرًا».