مصر تدين الهجمات على مقر بعثة الأمم المتحدة بمدينة كدوقلي في السودان

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات على مقر بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بمدينة كدوقلي في السودان.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم الأحد، إنه تابعت بقلق بالغ أحداث ولاية جنوب كردفان والهجمات المشينة على مقر بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام لمنطقة أبيي بمدينة كادوقلي، والذي أسفر عن مقتل ستة جنود من بنجلاديش واصابة 3 آخرين في قصف بالمسيرات.

وأضافت الخارجية،: "وتدين مصر بأشد العبارات هذه الهجمات التي تشكل انتهاكا صارخاً لمبادئ القانون الدولى، وتقدم خالص العزاء إلى عائلات الضحايا وحكومة وشعب بنجلاديش".

وكررت مصر دعوتها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بما يتيح الاستجابة الإنسانية الجادة من كافة أطراف المجتمع الدولي لتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية وتوفير ملاذات آمنة للنازحين الفارين من ويلات الحرب، والتوصل لحل سياسي شامل بقيادة أبناء الشعب السوداني.