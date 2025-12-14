مباريات الأمس
إسلام عيسى: بسام أفضل من الشناوي ويستحق حراسة مرمى المنتخب الأول

كتب : محمد خيري

12:27 م 14/12/2025
يرى إسلام عيسى، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أن محمد يسلم هو الأجدر بحراسة مرمى منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وقال إسلام عيسى، في تصريحات لبرنامج «الكلاسيكو» مع سهام صالح على قناة «أون»، إن محمد يسلم حارس مرمى مميز ويمتلك خبرات كبيرة، مشيرًا إلى أن ما قدمه مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب يستحق الإشادة والتقدير.

وأضاف أن محمد يسلم يتفوق في الوقت الحالي على محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، في ظل تراجع مستوى الأخير خلال الفترة الماضية.

وتطرق لاعب سيراميكا كليوباترا للحديث عن محمد بسام، مؤكدًا أنه يستحق الانضمام لمنتخب مصر في كأس العرب، بل والمشاركة بشكل أساسي، معتبرًا أن قرار عدم ضمه كان أمرًا غريبًا.

واختتم إسلام عيسى تصريحاته بالتأكيد على أن محمد بسام يُعد أفضل حارس مرمى في الدوري المصري حاليًا، مشددًا على أن هذا الرأي لا يأتي بدافع الزمالة، وإنما بناءً على المستوى المميز الذي يقدمه داخل الملعب.

الشناوي محمد بسام إسلام عيسى منتخب مصر

