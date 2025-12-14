كتب- أحمد سعيد:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم الأحد، إن جميع أصناف زيوت الطعام متوفرة بكميات كبيرة في السوق المحلية، سواء الزيوت التموينية أو الزيوت الحرة، وأن ما يُثار حول وجود نقص في الزيوت بالأسواق غير صحيح.

جاء بيان التموين في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود أزمة في توافر زيوت الطعام ببعض المحافظات.

وأوضحت الوزارة أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت التمويني، سواء المتاح داخل البلاد أو من خلال التعاقدات الجارية، يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لمدة 5- 6 أشهر؛ بما يعكس استقرار الموقف التمويني وتأمين احتياجات السوق.

وبلغت نسبة صرف المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجاري حتى صباح اليوم، نحو أكثر من 65%، في إطار انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين دون معوقات.

وأعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية طرح عبوة زيت تمويني جديدة سعة 1.5 لتر بسعر 56 جنيهًا ضمن منظومة السلع التموينية اعتبارًا من 1 ديسمبر الجاري، إلى جانب استمرار توافر عبوة 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، وعبوة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا.

وتقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من الزيوت الحرة بمختلف أنواعها وأحجامها في المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، وكذلك في كل فروع أسواق اليوم الواحد بمختلف محافظات الجمهورية، بالتعاون مع كبرى شركات القطاع الخاص وبأسعار مناسبة.

وتابع البيان: وتم ضخ كميات من زيوت الخليط المنتجة من الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية في فروع عدد من السلاسل التجارية بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لتيسير حصول المواطنين على المنتج بسهولة ويسر.

وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار المتابعة اليومية للأسواق، وضمان توافر جميع السلع الأساسية؛ وعلى رأسها زيوت الطعام، مع اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على استقرار الأسعار وتأمين احتياجات المواطنين بشكل كامل.