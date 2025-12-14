مباريات الأمس
5 صور لبطلة الاسكواش نور الشربيني داخل أحد المطاعم

كتب : مصراوي

03:32 ص 14/12/2025
شاركت بطلة الإسكواش المصرية نور الشربيني مجموعة من الصور لها، عبر حسابها على إنستجرام، خلال تواجدها في أحد المطاعم.

ونشرت الشربيني عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الشخص لها خلال تناولها إحدى الوجبات الغذائية، داخل أحد المطاعم.

نور الشربيني تتوج بلقب بطولة هونج كونج للإسكواش

وكانت الشربيني توجت منذ عدة أيام بلقب بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، بعد الفوز على حساب الأمريكية أوليفا ويفر بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.

والجدير بالذكر أن بطلة الاسكواش المصرية نور الشربيني، تحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في التصنيف العالمي للاعبات الإسكواش.

نور الشربيني زوج نور الشربيني بطلة الاسكواش نور الربيني بطولة الإسكواش

