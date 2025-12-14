5 صور لبطلة الاسكواش نور الشربيني داخل أحد المطاعم

"ضد الكسر".. عمرو أديب يعلق على عودة محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول

"في الغرف المغلقة".. رد حاسم من توروب على مستقبل محترف الأهلي

"ليست طوق نجاة ولكن".. هاني برزي يتحدث عن أزمة أرض الزمالك في أكتوبر

شاركت بطلة الإسكواش المصرية نور الشربيني مجموعة من الصور لها، عبر حسابها على إنستجرام، خلال تواجدها في أحد المطاعم.

ونشرت الشربيني عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الشخص لها خلال تناولها إحدى الوجبات الغذائية، داخل أحد المطاعم.

نور الشربيني تتوج بلقب بطولة هونج كونج للإسكواش

وكانت الشربيني توجت منذ عدة أيام بلقب بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، بعد الفوز على حساب الأمريكية أوليفا ويفر بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.

والجدير بالذكر أن بطلة الاسكواش المصرية نور الشربيني، تحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في التصنيف العالمي للاعبات الإسكواش.

أقرأ أيضًا:

في ليلة عودة صلاح.. ليفربول يفوز على برايتون بثنائية بالدوري الإنجليزي



لا يتوقف.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا تاريخيا جديدا مع ليفربول