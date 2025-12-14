مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
13:30

ساسولو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
16:00

نابولي

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

يوفنتوس

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب : مصراوي

07:24 ص 14/12/2025

سيتي

كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الأحد الموافق 14 ديسمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، في مختلف الدوريات.

ومن أبرز مباريات اليوم، لقاء ريال مدريد أمام نظيره ألافيس في الدوري الإسباني، ومواجهة مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

وست هام ضد أستون فيلا - 4:00 مساء - بي إن سبورت 4

كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي - 4:00 مساء - بي إن سبورت 1

سندرلاند ضد نيوكاسل يونايتد - 4:00 مساء - بي إن سبورت 3

نوتنجهام فورست ضد توتنهام - 4:00 مساء - بي إن سبورت 2

برينتفورد ضد ليدز يونايتد - 8:30 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إشبيلية ضد ريال أوفييدو - 3:00 مساء - بي إن سبورت 5

سيلتا فيجو ضد أتلتيك بلباو - 5:15 مساء - بي إن سبورت 5

ليفانتي ضد فياريال - 7:30 مساء - بي إن سبورت 3

ألافيس ضد ريال مدريد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

إي سي ميلان ضد ساسولو - 1:30 مساء - منصة starzplay

فيورنتينا ضد هيلاس فيرونا - 4:00 مساء - منصة starzplay

أودينيزي ضد نابولي - 4:00 مساء - منصة starzplay

جنوى ضد إنتر ميلان - 7:00 مساء - منصة starzplay

بولونيا ضد يوفنتوس - 9:45 مساء - منصة starzplay

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ليون ضد لوهافر - 4:00 مساء - بي إن سبورت 6

لانس ضد نيس - 6:15 مساء - بي إن سبورت 6

اوكسير ضد ليل - 6:15 مساء - بي إن سبورت 2

ستراسبورج ضد لوريان - 6:15 مساء - بي إن سبورت 4

مارسيليا ضد موناكو - 9:45 مساء - بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فرايبورج ضد بروسيا دورتموند - 4:30 مساء

بايرن ميونخ ضد ماينز - 6:30 مساء

فيردر بريمن ضد شتوتجارت - 8:30 مساء

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

