ضبط 14 شخصا في أحداث شغب رياضي باستخدام الأسلحة بالمغرب- صور



وكالات

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة بمدينة الدار البيضاء مساء أمس السبت، من توقيف 14 شخصا يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالعنف المرتبط بالشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية.

وحسب مصدر أمني فإن مصالح الشرطة بالدار البيضاء كانت قد توصلت في وقت سابق بإشعار يفيد بتورط مجموعة من الأشخاص يشتبه في انتمائهم إلى فصيلين من مشجعي إحدى فرق كرة القدم المحلية في تبادل أعمال عنف باستعمال أسلحة بيضاء بالشارع العام أسفرت عن إصابة أحد المواطنين بجروح الأمر الذي استدعى تدخل دوريات الشرطة لفرض النظام العام وتأمين المكان.

وأضاف المصدر ذاته، أن المشتبه فيهم واجهوا عناصر الأمن بمقاومة عنيفة تمثلت في الرشق بالحجارة ما أسفر عن إلحاق خسائر مادية بـ4 سيارات تابعة للأمن الوطني قبل أن تفضي الأبحاث والتحريات الميدانية وخلال وقت وجيز إلى توقيف 14 شخصا من بين المشتبه فيهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

في السياق نفسه تمكنت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز أربعة أسلحة بيضاء إضافة إلى قنينة غاز مسيل للدموع يشتبه في استعمالها خلال ارتكاب هذه الأفعال.

وجرى إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لبحث قضائي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية فيما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين، وفقا لروسيا اليوم.