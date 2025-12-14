مباريات الأمس
إسلام عيسى يكشف سر إمساك السولية بالكرة قبل ركلة جزاء أفشة

كتب : محمد القرش

12:27 ص 14/12/2025

أفشة

كشف إسلام عيسى، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا ومنتخب مصر للمحليين، عن الكواليس الحقيقية لما حدث خلال ركلة الجزاء الثانية في مباراة الفراعنة أمام الكويت ببطولة كأس العرب.

وأوضح عيسى في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" مع الإعلامية سهام صالح: "ترتيب مسددي ركلات الجزاء في المنتخب معروف، حيث يأتي عمرو السولية في المرتبة الأولى يليه أفشة".

وأضاف: "بعد إهدار السولية للركلة الأولى، اتخذ قرارا داخليا بعدم تسديد الثانية، وأبلغ الجهاز الفني بذلك، ليترك المهمة لزميله أفشة".

وعن سبب إمساك السولية بالكرة لفترة طويلة قبل الركلة، قال عيسى: "كان تصرفا ذكيا من السولية؛ فقد تعمد الإمساك بالكرة لامتصاص ضغط واستفزازات لاعبي الكويت، ولإبعاد التوتر عن أفشة حتى يكون في قمة تركيزه، وبالتالي لم تكن هناك أي أزمة كما ظن البعض".

