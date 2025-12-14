"ضد الكسر".. عمرو أديب يعلق على عودة محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول

كل ما قاله أحمد حسن في أول ظهور له بعد "فضيحة" كأس العرب

علق الإعلامي عمرو أديب على عودة محمد صلاح للمشاركة مع فريق ليفربول في المباريات، بعد غيابه عن المشاركة مع الريدز في آخر مباراتين للفريق.

وشارك صلاح في مباراة ليفربول أمام فريق برايتون، حيث دخل بديلا في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، ليسجل حضوره في المباراة، بعدما تم استبعاده من قائمة الفريق بشكل كامل في المباراة الماضية أمام إنتر ميلان بدوري الأبطال.

وكتب أديب عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "رجعت فى كلامى انا النهاردة أحب أبقى محمد صلاح جدا جدا جدا، العودة القوية، يقول للعالم أجمع أنا فخر العرب أنا ابن مصر أنا ضد الكسر".

وكان أديب كتب منذ عدة أيام عبر حسابه على تويتر، عقب أزمة صلاح وأرني سلوت: "كان دايما أقول لنفسي، أكون محمد صلاح، دلوقتى بقول الحمد لله انى مش محمد صلاح، ربنا معاك يا مو"، قبل أن يتراجع أديب عن هذا المنشور.

وساهم صلاح في فوز ليفربول على حساب برايتون، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ16 بالبريميرليج، حيث صنع الهدف الثاني لفريقه في اللقاء.

والجدير بالذكر، أن صلاح غاب عن ليفربول في آخر مباراتين، أمام كلا ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

