3 حلول على طاولة الزمالك لإنهاء الأزمة المالية

يعمل الزمالك في الفترة الحالية على توفير سيولة مالية، لحل أزمات الفريق الأول لكرة القدم، وإنهاء القضايا المرفوعة ضده، وذلك قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف قيد الزمالك لمدة 3 فترات، بسبب 6 قضايا للاعبين وأجهزة فنية سابقة.

وقال مصدر داخل الزمالك لمصراوي: "النادي يعمل على توفير الأموال اللازمة لإنهاء القضايا المرفوعة ضده، ورفع إيقاف القيد قبل يناير المقبل".

وأضاف: "الزمالك يلجأ إلى 3 طرق لحل الأزمة الحالية، وهي رجال أعمال، راع جديد، وتطبيق "أبلكيشن" للنادي، وسيتم طرح الأخير بعد الموافقة عليه".

واختتم المصدر بشأن خطة النادي للانتقالات الشتوية المقبلة: "الزمالك يستهدف 3 صفقات على الأقل في الشتاء، على رأسهم حامد حمدان".

