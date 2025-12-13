مدرب الأهلي يتحدث عن عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم وتصنيف الحراس

رفض يس توروب، المدير الفني للأهلي، التعليق بشكل مباشر على مفاوضات برشلونة لضم لاعب الفريق الشاب حمزة عبد الكريم، مؤكداً أن دوره ينحصر في الملعب.

وفي تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، ألقى توروب بالكرة في ملعب الإدارة بشأن ملف احتراف حمزة، قائلا: "اللاعب متواجد معي في الوقت الحالي، أما ما سيحدث خلال الأسابيع القادمة فهو قرار إداري بحت، ويتم حسمه في (الغرف المغلقة) ولا علاقة لي به".

وعن ترتيب حراس المرمى في الفريق، رفض توروب منح لقب "الحارس رقم 1" لأي اسم، موضحا: "لست هنا لكي أصنف الحراس، أمتلك حراسا جيدين وأحتاج لجهودهم جميعا، أريدهم أن يتنافسوا بقوة، وبعدها سأقرر من يشارك".

واختتم مدرب الأهلي حديثه بالإشادة بجودة لاعبيه الحاليين وروحهم الجماعية، مؤكداً في الوقت ذاته أن احتياجات الفريق في "الميركاتو" ستظل سرا بينه وبين رئيس النادي ولن يتم تداولها عبر وسائل الإعلام.