مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
13:30

ساسولو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
16:00

نابولي

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

مدرب الأهلي يتحدث عن عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم وتصنيف الحراس

كتب : محمد القرش

11:35 م 13/12/2025

ياس ثورب مدرب الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رفض يس توروب، المدير الفني للأهلي، التعليق بشكل مباشر على مفاوضات برشلونة لضم لاعب الفريق الشاب حمزة عبد الكريم، مؤكداً أن دوره ينحصر في الملعب.

وفي تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، ألقى توروب بالكرة في ملعب الإدارة بشأن ملف احتراف حمزة، قائلا: "اللاعب متواجد معي في الوقت الحالي، أما ما سيحدث خلال الأسابيع القادمة فهو قرار إداري بحت، ويتم حسمه في (الغرف المغلقة) ولا علاقة لي به".

وعن ترتيب حراس المرمى في الفريق، رفض توروب منح لقب "الحارس رقم 1" لأي اسم، موضحا: "لست هنا لكي أصنف الحراس، أمتلك حراسا جيدين وأحتاج لجهودهم جميعا، أريدهم أن يتنافسوا بقوة، وبعدها سأقرر من يشارك".

واختتم مدرب الأهلي حديثه بالإشادة بجودة لاعبيه الحاليين وروحهم الجماعية، مؤكداً في الوقت ذاته أن احتياجات الفريق في "الميركاتو" ستظل سرا بينه وبين رئيس النادي ولن يتم تداولها عبر وسائل الإعلام.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة عبدالكريم برشلونة الأهلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد مقتل جنديين.. واشنطن تكشف تفاصيل كمين داعش للقوات الأمريكية في سوريا
طقس الأحد.. القاهرة 21 درجة وتحذير من الشبورة وأمطار على هذه المناطق