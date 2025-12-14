مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو يتضمن صور لتجمعات بعدد من المحافظات

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلا صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات التابعة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة في الخارج، على مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن بعض الصور التي تدعو لتجمعات بعدد من المحافظات.

وأكد المصدر، أن تلك الصور مفبركة وقديمة، وتم فحصها آنذاك وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين عليها.

يأتي ذلك في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من إختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات في محاولة للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد.

ووفقا للمصدر الأمني فإنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم.