إعلان

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو يتضمن صور لتجمعات بعدد من المحافظات


كتب- محمد فتحي:

02:04 ص 14/12/2025

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلا صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات التابعة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة في الخارج، على مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن بعض الصور التي تدعو لتجمعات بعدد من المحافظات.

وأكد المصدر، أن تلك الصور مفبركة وقديمة، وتم فحصها آنذاك وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين عليها.

يأتي ذلك في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من إختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات في محاولة للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد.

ووفقا للمصدر الأمني فإنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية التجمعات في عدد من المحافظات الجماعات الإرهابية الإخوان مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد مقتل جنديين.. واشنطن تكشف تفاصيل كمين داعش للقوات الأمريكية في سوريا
طقس الأحد.. القاهرة 21 درجة وتحذير من الشبورة وأمطار على هذه المناطق