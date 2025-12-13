مباريات الأمس
3 مكاسب تنتظر بيراميدز أمام فلامنجو البرازيلي

كتب : هند عواد

12:51 م 13/12/2025
يستعد بيراميدز لمواجهة فلامنجو البرازيلي، في السابعة مساءَ اليوم، على ملعب "أحمد بن علي"، في إطار منافسات لقب "كأس التحدي" ضمن بطولة كأس الإنتركونتيننتال 2025.

ويتأهل الفائز من مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي إلى نهائي كأس الإنتركونتيننتال، ليواجه بطل أوروبا باريس سان جيرمان.

3 مكاسب لبيراميدز من مواجهة فلامنجو

بات بيراميدز قريبًا من حصد 3 مكاسب خلال مباراة فلامنجو البرازيلي، إذ إنه في حالة الفوز سيصبح أول فريق مصري يحقق الفوز على فلامنجو.

كما أن فوز بيراميدز يضمن له التأهل لمواجهة باريس سان جيرمان، ليصبح أول فريق مصري يواجه الفرنسي.

والمكسب الثالث لبيراميدز يتمثل في الحصول على مكافأة مالية ضخمة تتخطى الـ2 مليون دولار، إذ إن الخاسر في اللقاء يحصل على هذا المبلغ.

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. السقا يدعم صلاح.. ورأي كشافي برشلونة في لاعب الأهلي

مدرب بالاتحاد الإنجليزي لمصراوي: صلاح الشمس الساطعة في ليفربول.. وسلوت فقد السيطرة على غرفة الملابس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز بيراميدز وفلامنجو مكاسب بيراميدز أمام فلامنجو

