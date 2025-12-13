مباريات الأمس
إعلان

جنش يرد على اتهامه بـ"تفويت" مباريات الزمالك

كتب : هند عواد

02:15 م 13/12/2025
    جنش
    محمود جنش لاعب فريق مودرن فيوتشر
    محمود جنش
    محمود جنش
    محمود جنش
    محمود جنش

رد محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الاتحاد السكندري الحالي والزمالك السابق، على اتهامه بالتساهل "تفويت" في مبارياته ضد الأبيض.

وقال جنش في تصريحات عبر قناة النهار: "التفويت للزمالك؟ لم ألعب ضد الزمالك سوى 4 مباريات فقط تقريبا، والمباراة الوحيدة التي فزنا بها، كنت أنا الحارس وتألقت فيها".

وأضاف: "مودرن سبورت لا يفوز على الزمالك أبدًا، ولم أشارك في معظم المباريات ضده، هل من الطبيعي أن أخاف جماهير من الزمالك ولا أخاف الله؟".

واختتم جنش قائلا: "هل أعود للزمالك؟ لا أعرف مستقبلي أين، لكن عقدي مع الاتحاد السكندري لمدة موسم واحد".

جنش الزمالك تفويت مباريات الزمالك

