جنش يرد على اتهامه بـ"تفويت" مباريات الزمالك

رد محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الاتحاد السكندري الحالي والزمالك السابق، على اتهامه بالتساهل "تفويت" في مبارياته ضد الأبيض.

وقال جنش في تصريحات عبر قناة النهار: "التفويت للزمالك؟ لم ألعب ضد الزمالك سوى 4 مباريات فقط تقريبا، والمباراة الوحيدة التي فزنا بها، كنت أنا الحارس وتألقت فيها".

وأضاف: "مودرن سبورت لا يفوز على الزمالك أبدًا، ولم أشارك في معظم المباريات ضده، هل من الطبيعي أن أخاف جماهير من الزمالك ولا أخاف الله؟".

واختتم جنش قائلا: "هل أعود للزمالك؟ لا أعرف مستقبلي أين، لكن عقدي مع الاتحاد السكندري لمدة موسم واحد".

