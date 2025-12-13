جنش يرد على اتهامه بـ"تفويت" مباريات الزمالك
كتب : هند عواد
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
رد محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الاتحاد السكندري الحالي والزمالك السابق، على اتهامه بالتساهل "تفويت" في مبارياته ضد الأبيض.
وقال جنش في تصريحات عبر قناة النهار: "التفويت للزمالك؟ لم ألعب ضد الزمالك سوى 4 مباريات فقط تقريبا، والمباراة الوحيدة التي فزنا بها، كنت أنا الحارس وتألقت فيها".
وأضاف: "مودرن سبورت لا يفوز على الزمالك أبدًا، ولم أشارك في معظم المباريات ضده، هل من الطبيعي أن أخاف جماهير من الزمالك ولا أخاف الله؟".
واختتم جنش قائلا: "هل أعود للزمالك؟ لا أعرف مستقبلي أين، لكن عقدي مع الاتحاد السكندري لمدة موسم واحد".
اقرأ أيضًا:
"قصص متفوتكش".. السقا يدعم صلاح.. ورأي كشافي برشلونة في لاعب الأهلي
مدرب بالاتحاد الإنجليزي لمصراوي: صلاح الشمس الساطعة في ليفربول.. وسلوت فقد السيطرة على غرفة الملابس