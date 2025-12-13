مباريات الأمس
"مهددة".. أحمد شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي مع يزن النعيمات

كتب : مصطفى الجريتلي

05:58 ص 13/12/2025
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات مفاوضات مسؤولي الأهلي مع نجم منتخب المغرب يزن النعيمات.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك اليوم السبت:"صفقة يزن النعيمات أصبحت مهددة في الأهلي بعد إصابة اللاعب بالرباط الصليبي والبدائل مطروح الآن".

إصابة يزن النعيمات

يزن النعيمات كان قد أُصيب خلال مباراة الأردن ونظيره العراقي التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العرب.

وأوضح الاتحاد الأردني لكرة القدم، عبر بيان رسمي عقب المباراة، أن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب صاحب الـ 26 عامًا أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

نتيجة مباراة منتخب الأردن والعراق

منتخب الأردن حصد بطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي بعدما فاز بهدف نظيف على نظيره العراقي.

اقرأ أيضًا:

رسالة مؤثرة من شقيق يزن النعيمات بعد إصابة الرباط الصليبي

"قدرات محدودة في مهارة"..الكشف عن تقرير كشافي برشلونة بخصوص حمزة عبدالكريم

