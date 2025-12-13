"قدرات محدودة في مهارة"..الكشف عن تقرير كشافي برشلونة بخصوص حمزة عبدالكريم

"قبل حمزة عبد الكريم".. قصة ناشئ في الأهلي رفض صالح سليم انتقاله لبرشلونة

"95 مليون جنيه على الأقل".. ما هي مكافأة مباراة بيراميدز وفلامنجو؟

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات مفاوضات مسؤولي الأهلي مع نجم منتخب المغرب يزن النعيمات.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك اليوم السبت:"صفقة يزن النعيمات أصبحت مهددة في الأهلي بعد إصابة اللاعب بالرباط الصليبي والبدائل مطروح الآن".

إصابة يزن النعيمات

يزن النعيمات كان قد أُصيب خلال مباراة الأردن ونظيره العراقي التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العرب.

وأوضح الاتحاد الأردني لكرة القدم، عبر بيان رسمي عقب المباراة، أن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب صاحب الـ 26 عامًا أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

نتيجة مباراة منتخب الأردن والعراق

منتخب الأردن حصد بطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي بعدما فاز بهدف نظيف على نظيره العراقي.

اقرأ أيضًا:

رسالة مؤثرة من شقيق يزن النعيمات بعد إصابة الرباط الصليبي

"قدرات محدودة في مهارة"..الكشف عن تقرير كشافي برشلونة بخصوص حمزة عبدالكريم