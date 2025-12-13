"قدرات محدودة في مهارة"..الكشف عن تقرير كشافي برشلونة بخصوص حمزة عبدالكريم

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة قوية حين يلتقي نظيره فلامنجو البرازيلي على أرضية ملعب أحمد بن علي في قطر ضمن منافسات كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2025".

موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو والقناة الناقلة

مباراة بيراميدز وفلامنجو من المقرر أن تقام عند السابعة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة على أن يتم نقلها عبر شاشة "بي إن سبورتس 2".

مكافآة مباراة بيراميدز وفلامنجو

ويحصل الفريق الفائز من مباراة بيراميدز وفلامنجو على 2 مليون دولار ( مايعادل 95 مليون يورو) فيما ينتظر الفائز مكافآة أكبر.

الفائز من مباراة بيراميدز وفلامنجو سيتأهل إلى نهائي إنتركونتيننتال أمام نظيره باريس سان جيرمان.

ويحصد بطل النسخة الجارية من كأس إنتركونتيننتال على 5 ملايين دولار ( قرابة ٢٣٦ مليون جنيه مصري) فيما يحصل الوصيف على 4 ملايين دولار (قرابة ١٨٩مليون جنيه مصري).

