أمريكا تعتزم تخفيف العقوبات التجارية المفروضة على بيلاروس



فيلنيوس (ليتوانيا)- (أ ب)

قالت الولايات المتحدة، اليوم السبت، إنها تعتزم تخفيف العقوبات التجارية المفروضة على بيلاروس، في وقت تسعى فيه الدولة بنظامها الاستبدادي المعزول إلى تحسين علاقاتها مع الغرب.

والتقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى بيلاروس، جون كول، رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو، لإجراء محادثات في العاصمة البيلاروسية مينسك، يومي الجمعة والسبت.

يشار إلى أن مينسك حليف وثيق لروسيا، وقد واجهت عزلة غربية وعقوبات على مدار سنوات.

ويتولى لوكاشينكو حكم بيلاروس، التي يبلغ تعداد سكانها 5 ,9 مليون نسمة، بقبضة من حديد منذ أكثر من ثلاثة عقود، ولطالما فرضت دول غربية عقوبات على بيلاروسً بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، وأيضا لأنها سمحت لموسكو باستخدام أراضيها في غزو أراضي أوكرانيا في عام 2022.