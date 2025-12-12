موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخسارة من إنبي

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ الهزيمة أمام نظيره إنبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد السلام الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة "كأس عاصمة مصر".

وجاء الهدف الوحيد للفريق البترولي في الدقيقة 28 من الشوط الأول من ركلة جزاء سددها محمد حمدي في شباك سيحا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلتقي المارد الأحمر بنظيره المصرية للاتصالات يوم السبت الموافق 27 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تذاع المواجهة عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.