مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

فلامنجو

- -
19:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
19:30

أوساسونا

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخسارة من إنبي

كتب : نهي خورشيد

10:11 م 12/12/2025

لقطات من مباراة الأهلي وإنبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ الهزيمة أمام نظيره إنبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد السلام الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة "كأس عاصمة مصر".

وجاء الهدف الوحيد للفريق البترولي في الدقيقة 28 من الشوط الأول من ركلة جزاء سددها محمد حمدي في شباك سيحا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلتقي المارد الأحمر بنظيره المصرية للاتصالات يوم السبت الموافق 27 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تذاع المواجهة عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي انبي مباريات الأهلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سد النهضة.. خبير يكشف عن تراجع منسوب المياه بحوض المفيض
بعد انفجار إمبابة.. "تاون جاس" تكشف أسباب تسرب الغاز وتحذر المواطنين
تغييرات واسعة.. وزير التربية يعتمد حركة تنقلات جديدة داخل الوزارة