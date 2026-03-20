السيطرة على حريق في 3 محال تجارية بمنطقة الكيلو 21 في الإسكندرية (صور)

كتب : محمد البدري , محمد عامر

03:13 ص 20/03/2026
تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع بعدد من المحال التجارية بمنطقة الكيلو 21 بنطاق حي العجمي، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

توجيهات عاجلة وتحرك ميداني

تلقى مركز السيطرة وغرفة العمليات المركزية بمحافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد بنشوب حريق أسفل كوبري الكيلو 21، أمام مستشفى مبرة العصافرة.

ووجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية بالتوجه للموقع والتعامل فورا مع البلاغ، حيث انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى محل الواقعة، ونجحت في محاصرة النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة والسيطرة عليها تمامًا.

المعاينة الأولية وحجم الخسائر

وأظهر الفحص أن الحريق نشب في 3 محال تجارية متنوعة الأنشطة، شملت (قطع غيار، دواجن، وأجهزة طبية).

وأسفرت الواقعة عن تسجيل خسائر مادية وتلفيات بالمحتويات الداخلية للمحال، فيما لم يتم رصد أي حالات إصابة بين المواطنين أو العاملين بالمنطقة.

تأمين الموقع وأعمال التبريد

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي العجمي بالتنسيق مع الجهات المعنية بتأمين محيط الحريق ومتابعة أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار المتابعة لحظيًا لكافة البلاغات الطارئة والتعامل معها بكل حزم، حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، مع مباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث رسميًا.

