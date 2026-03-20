الدوري المصري

حرس الحدود

17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

وادي دجلة

20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

بورنموث

22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

فياريال

22:00

ريال سوسيداد

مواعيد مباريات أول أيام عيد الفطر 20 مارس

كتب : نهي خورشيد

02:30 ص 20/03/2026

مواعيد مباريات اليوم

يشهد أول أيام عيد الفطر إقامة مباريات محلية أوروبية، ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز المباريات بالمواعيد.


مواعيد مباريات الدوري المصري

حرس الحدود ضد الإسماعيلي- 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

وادي دجلة ضد الجونة- 8 مساءً بتوقيت القاهرة.


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

بورنموث ضد مان يونايتد 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة واحدة في الدوري الإسباني الممتاز حيث يواجه فياريال نادي ريال سوسيداد الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.


مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كالياري ضد نابولي 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

جنوى ضد أودينيزي الساعة 10 إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

كما تقام مباراة واحدة في الدوري الفرنسي ، إذ تبث مباراة لانس ضد أنجيه في الساعة 10 إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.


وتقام مباراة في الدوري الألماني، إذ يواجه لايبزج نادي هوفنهايم في الساعة 9 ونصف مساءً بتوقيت القاهرة.

