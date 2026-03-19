ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار يعد خطرا صامتا يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ويرتفع هذا القاتل الصامت عند زيادة نسبة الدهون في الدم.

وفيما يلي، إليك 5 علامات تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار قد تلاحظها أثناء المشي، وفقا لـ "هيلث".

هل ضيق التنفس أثناء المشي علامة على مشكلة في القلب؟



بالرغم من أن المشي مفيد للصحة البدنية والنفسية، إلا أن الشعور بضيق التنفس قد يعني أن قلبك لا يضخ الدم بكفاءة بسبب انسداد أو تضيق الشرايين.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول إلى تقييد تدفق الدم الغني بالأكسجين، مما يجعل قلبك يعمل بجهد أكبر لضخ الدم، خاصة أثناء النشاط البدني، مما يجعل التنفس صعبا.



ما العلاقة بين ارتفاع الكوليسترول وآلام الساقين؟



يشير الشعور بألم أو تقلصات أو ثقل في الساقين أثناء المشي إلى الإصابة بمرض الشرايين المحيطية، وتحدث هذه الحالة عندما يؤدي تراكم الكوليسترول إلى تضييق الأوعية الدموية في الساقين.

كما يؤدي تراكم اللويحات في الشرايين التي تغذي الساقين بالدم إلى تباطؤ تدفق الدم، مما يسبب الألم والثقل والتشنجات في الساقين.



هل برودة اليدين والقدمين علامة على ضعف الدورة الدموية؟



برودة اليدين والقدمين خاصة بعد ممارسة النشاط البدني يعني أن الدورة الدموية غير كافية بسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول.

وعندما تضيق الشرايين يضعف تدفق الدم إلى الأطراف، مما يؤدي إلى الشعور بالبرودة.



هل يسبب ارتفاع الكوليسترول الشعور بالتعب والإرهاق؟



ارتفاع الكوليسترول يحفز الجسم على إنتاج المزيد من الكوليسترول الضار ومع تراكمه، يصبح صلبا ولزجا، مما يصعب على القلب ضخ الدم.

وينتج التعب أيضا عن تراكم اللويحات في الشرايين التي تغذي عضلة القلب بالدم، وبالتالي يقل تدفق الدم وإمداد الأكسجين لعضلة القلب.



هل يؤدي ارتفاع الكوليسترول الضار إلى تصلب الشرايين؟



يؤدي ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الإصابة بتصلب الشرايين، وهي حالة تسبب تضيق الشرايين نتيجة لتراكم اللويحات، مما يسبب الذبحة الصدرية، وهي نوع من ألم الصدر يحدث عندما لا تحصل عضلة القلب على كمية كافية من الدم.



لماذا تعد هذه العلامات مهمة؟



يسهم ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في تراكم الترسبات في الشرايين، مما يعيق تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، ومع مرور الوقت، يزيد ذلك من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الأوعية الدموية.

