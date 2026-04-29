الدوري المصري

الجونة

1 1
17:00

حرس الحدود

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

طلائع الجيش

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

أرسنال

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

أهلي جدة

إعلان

“التعامل بالمثل”.. الزمالك يمنح الأهلي 25 دعوة فقط لمباراة القمة

كتب : محمد خيري

04:44 م 29/04/2026

جماهير الأهلي

قرّر مجلس إدارة نادي الزمالك منح النادي الأهلي عدد 25 دعوة للمقصورة الرئيسية، وذلك خلال مباراة القمة المرتقبة بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويأتي هذا القرار في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، بعدما كان الأهلي قد منح الزمالك نفس العدد من الدعوات خلال مواجهة الدور الأول التي أُقيمت في شهر سبتمبر الماضي.

موعد مباراة الزمالك والأهلي

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره الأهلي مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي، في لقاء يُقام ضمن الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

ويدخل الزمالك المباراة وهو متصدر جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ما يزيد من أهمية المواجهة في سباق المنافسة على اللقب.

الأهلي الزمالك الدوري المصري مباراة القمة

إعلان

