“التعامل بالمثل”.. الزمالك يمنح الأهلي 25 دعوة فقط لمباراة القمة

قرّر مجلس إدارة نادي الزمالك منح النادي الأهلي عدد 25 دعوة للمقصورة الرئيسية، وذلك خلال مباراة القمة المرتقبة بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويأتي هذا القرار في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، بعدما كان الأهلي قد منح الزمالك نفس العدد من الدعوات خلال مواجهة الدور الأول التي أُقيمت في شهر سبتمبر الماضي.

موعد مباراة الزمالك والأهلي

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره الأهلي مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي، في لقاء يُقام ضمن الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

ويدخل الزمالك المباراة وهو متصدر جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ما يزيد من أهمية المواجهة في سباق المنافسة على اللقب.