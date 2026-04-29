قوافل طبية مجانية لخدمة أهالي الخارجة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، تنفيذ قوافل طبية مجانية بعدد من مراكز الشباب بمركز الخارجة، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية، في إطار خطة تقديم الخدمات المجتمعية للمواطنين.

تخصصات القوافل

قال محمد فكري يونس، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن القوافل تشمل تخصصات الباطنة والأطفال والنساء، مع توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمواطنين المترددين على مراكز الشباب المستهدفة.

خريطة المواعيد

أوضح فكري، أنه تبدأ القوافل الطبية بمركز شباب حي السلام يوم 1 مايو 2026، ثم مركز شباب الخارجة يومي 2 و3 مايو، يعقبها مركز شباب الزهور يوم 4 مايو، ثم مركز شباب السبط يوم 5 مايو، وتستقبل القوافل المواطنين يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، وسط دعوة عامة لجميع أهالي مركز الخارجة للاستفادة من الخدمات الطبية المجانية.