الأشعة أثبتت.. أولى غيابات الزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة

تلقى نادي الزمالك ضربة جديدة قبل مواجهة القمة المرتقبة أمام النادي الأهلي، بعد تأكد غياب اللاعب عمر جابر عن اللقاء المقرر إقامته مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان عمر جابر قد تعرض للإصابة خلال مباراة الزمالك أمام إنبي، حيث اضطر لمغادرة الملعب في الشوط الثاني، ليحل بديلًا له محمد إبراهيم.

ووفقًا لمصدر داخل النادي، خضع اللاعب لفحوصات وأشعة طبية اليوم، والتي كشفت عن إصابته بتمزق خفيف في العضلة الضامة، ما يستوجب خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي خاص.

وأضاف المصدر أن نتيجة الفحوصات حسمت موقف اللاعب بشكل رسمي، حيث تأكد غيابه عن مباراة القمة، في ظل عدم اكتمال جاهزيته البدنية في الوقت المناسب.

تجهيز اللاعب لنهائي الكونفدرالية

في المقابل، يسعى الجهاز الطبي للزمالك إلى تجهيز اللاعب سريعًا، على أمل لحاقه بمواجهة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك مساء الجمعة، في مباراة تحمل أهمية كبيرة في سباق المنافسة على صدارة الدوري.