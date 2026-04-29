مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

أرسنال

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

الأشعة أثبتت.. أولى غيابات الزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة

كتب : محمد خيري

02:57 م 29/04/2026

فريق الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى نادي الزمالك ضربة جديدة قبل مواجهة القمة المرتقبة أمام النادي الأهلي، بعد تأكد غياب اللاعب عمر جابر عن اللقاء المقرر إقامته مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان عمر جابر قد تعرض للإصابة خلال مباراة الزمالك أمام إنبي، حيث اضطر لمغادرة الملعب في الشوط الثاني، ليحل بديلًا له محمد إبراهيم.

ووفقًا لمصدر داخل النادي، خضع اللاعب لفحوصات وأشعة طبية اليوم، والتي كشفت عن إصابته بتمزق خفيف في العضلة الضامة، ما يستوجب خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي خاص.

وأضاف المصدر أن نتيجة الفحوصات حسمت موقف اللاعب بشكل رسمي، حيث تأكد غيابه عن مباراة القمة، في ظل عدم اكتمال جاهزيته البدنية في الوقت المناسب.

تجهيز اللاعب لنهائي الكونفدرالية

في المقابل، يسعى الجهاز الطبي للزمالك إلى تجهيز اللاعب سريعًا، على أمل لحاقه بمواجهة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك مساء الجمعة، في مباراة تحمل أهمية كبيرة في سباق المنافسة على صدارة الدوري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحدث الموضوعات

4 أبراج تستقر ماليا خلال الأسابيع القادمة.. هل أنت منهم؟
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
مسؤولون أمريكيون: ترامب يناقش خيارات عسكرية لفك حصار مضيق هرمز
أعراض تظهر عليك بعد تناول الدجاج الفاسد.. لا تتجاهلها
بينهم مصري.. الإمارات تضبط شبكة لتجارة المخدرات
أخبار

المزيد

