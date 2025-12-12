قادم لعقد قرانه على ابنة أحمد سليمان.. بنتايج يخطر الزمالك بشروط عودته

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك أن اللاعب محمود بنتايج وضع مجموعة من الشروط الواضحة قبل العدول عن قراره السابق بفسخ تعاقده مع النادي من طرف واحد، وعلى رأسها الحصول على كامل مستحقاته المالية المتأخرة خلال الفترة الماضية.

وأكد المصدر أن بنتايج أبلغ مسؤولي الزمالك باستعداده للعودة إلى التدريبات والمشاركة في المباريات فور انتهاء مشاركته مع المنتخب المغربي في بطولة كأس العرب، لكن بشرط ضمان انتظام صرف مستحقاته وعدم تكرار أزمات التأخير التي واجهها مع النادي خلال الفترة الأخيرة. ويأتي هذا الشرط كخطوة أساسية بالنسبة للاعب قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الاستمرار ضمن صفوف الفريق.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك تعمل حاليًا على ترتيب ملف المستحقات المتأخرة لعدد من اللاعبين، ومن بينهم بنتايج، في محاولة للحفاظ على استقرار الفريق ومنع أي خلافات قد تهدد بقاء العناصر الأساسية.

بنتايج يستعد للزواج من ابنة أحمد سليمان

وفي سياق آخر، يستعد محمود بنتايج للارتباط رسميًا في نهاية الشهر الجاري، حيث سيعقد قرانه على ابنة أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وهو ما يعكس استمرار علاقة قوية بين اللاعب وعائلة سليمان، وقد يسهم ذلك في تقريب وجهات النظر بشأن استمراره داخل القلعة البيضاء.

وتشير التوقعات إلى أن الأيام القليلة المقبلة قد تشهد انفراجة في ملف اللاعب إذا التزمت الإدارة بوعودها المتعلقة بالجانب المالي، خاصة وأن الجهاز الفني يعوّل على جهوده في المرحلة القادمة.