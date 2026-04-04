الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الأهلي يواصل استعداداته لموقعة سيراميكا في افتتاح مرحلة الحسم

كتب : نهي خورشيد

09:56 م 04/04/2026

مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في افتتاح منافسات مرحلة الحسم من بطولة الدوري الممتاز.

كواليس مران الأهلي اليوم

وعقد المدير الفني ييس توروب محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، قام خلالها بشرح عدد من الجوانب التكتيكية الخاصة بالمباراة المقبلة في إطار تجهيز الفريق بالشكل الأمثل.

وشهد المران أداء اللاعبين لجزء بدني داخل صالة الجيم، قبل الانتقال إلى التدريبات الفنية داخل الملعب تحت إشراف الجهاز الفني الذي ركز على رفع المعدلات البدنية والفنية.

وخضع رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد سيحا، لتدريبات خاصة بدنية وفنية على هامش المران الجماعي ضمن برنامج الإعداد للمواجهة المقبلة.

واختتم الأهلي تدريباته بتقسيمة قوية بين اللاعبين، شهدت تنفيذ التعليمات الفنية التي تم التركيز عليها خلال المران.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ويستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، مساء الثلاثاء المقبل في الثامنة على ملعب المقاولون العرب، ضمن افتتاح مرحلة الحسم في الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ومن المقرر أن انقل المباراة عبر قناة أون سبورت التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، من خلال ترددها الجديد.

مران الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الممتاز

المرشد الإيراني "مجتبى" أمام خريطة مفاعل ديمونا.. ما القصة؟ (فيديو)
