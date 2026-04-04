قبل مواجهة سيراميكا.. الأهلي يعلن جاهزية ثلاثى الفريق

كتب : محمد عبد السلام

09:18 م 04/04/2026 تعديل في 05/04/2026

النادي الأهلي

أكد أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الثلاثي ياسين مرعي ومروان عثمان وهادي رياض من الناحية الطبية، بعد الانتهاء من برامجهم التأهيلية وعودتهم للمشاركة الكاملة في التدريبات الجماعية للفريق.

ثلاثي النادي الأهلي

وانتظم اللاعبون الثلاثة في المران الجماعي بصورة طبيعية، حيث تعافى ياسين مرعي من إصابة في العضلة الضامة، بينما تخلص مروان عثمان من آلام الركبة، واستعاد هادي رياض جاهزيته بعد التعافي من إجهاد العضلة الخلفية، ليصبحوا جميعا تحت رؤية الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويواصل الأهلي استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في افتتاح منافسات مرحلة التتويج من الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب الساعة الثامنة مساء.

ترتيب الأهلي وسيراميكا بالدوري

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بينما يدخل سيراميكا كليوباترا اللقاء وهو يحتل المركز الرابع برصيد 38 نقطة.

واتساب يطرح ميزة جديدة لإلغاء الضوضاء في المكالمات
