

وكالات

أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينقذ الحضارة الغربية عبر السياسات التي ينتهجها.



جاء ذلك في منشور لدميترييف في صفحته على منصة "إكس"، ردا على تصريحات سابقة للمستشار الألماني فريدريش ميرتس التي قال فيها: "إن عقود السلام الأمريكي انتهت بالنسبة لأوروبا".

وأعرب عن أسفه لأن الأمريكيين يدافعون بثبات عن مصالحهم، داعيا الاتحاد الأوروبي للدفاع عن مصالحه هو الآخر.

كتب دميترييف: "ميرتس الحزين ينتقد الولايات المتحدة فريق أتوبوس الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن كان يروج لمصالحه بلا رحمة: كان يضع النخب الأوروبية المطيعة، ويروج لسياسة ليبرالية للغاية ومؤيدة للهجرة، ترامب ينقذ الحضارة الغربية".

يأتي هذا التصريح في سياق الجدل الدائر حول السياسة الخارجية الأمريكية وتأثيرها على الحلفاء الأوروبيين، إذ يقدم دميترييف قراءة روسية تؤيد توجهات إدارة ترامب الحالية وتنتقد سياقات سلفها، وفقا لروسيا اليوم.