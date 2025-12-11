مباريات الأمس
لجنة الحكام تعلن طاقم إدارة مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر

كتب : محمد عبد الهادي

01:08 ص 11/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمد معروف
  • عرض 6 صورة
    الحكم محمد معروف
  • عرض 6 صورة
    محمد معروف 2
  • عرض 6 صورة
    محمد معروف 4
  • عرض 6 صورة
    محمد معروف 5

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم المكلف بإدارة مباراة الأهلي وإنبي، المقرر إقامتها يوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي وانبي في كأس عاصمة مصر

يستضيف الأهلي منافسه إنبي على استاد السلام في الثامنة من مساء الجمعة، في افتتاح مبارياته بالمجموعة الأولى لبطولة كأس عاصمة مصر.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وانبي في كأس عاصمة مصر

من المقرر أن يتولى الحكم محمد معروف إدارة اللقاء كحكم للساحة، ويعاونه على الخطوط كل من سمير جمال مساعدًا أول وحامد الشحات مساعدًا ثانيًا.

بينما يتواجد محمود رشدي حكمًا رابعًا. وفي تقنية الفيديو (VAR)، يقود حسام عزب غرفة الفيديو، بمساعدة مصطفى صلاح.

مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب

