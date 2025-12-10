مباريات الأمس
إعلان

يحمل جنسية أجنبية.. 8 معلومات لا تعرفها عن محمود فايز

كتب : محمد عبد الهادي

11:14 م 10/12/2025
تصدر محمود فايز المدرب المساعد لمنتخب مصر في جهاز هيكتور كوبر السابق، حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، بسبب الفيديو المنتشر له مع إبراهيم فايق خلال تحليل مباراة مصر والأردن.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن محمود فايز كالتالي:

ولد في 10 مارس 1974، أي يبلغ عمره 59 عامًا.

متزوج من سيدة كولومبية ولديه ابن اسمه أدهم.

يحمل جنسية أجنبية وهي من دولة كولومبيا

حصل على الرخصة pro من أمريكا الجنوبية كـ"مدرب"، و الرخصة "c" من الاتحاد الآسيوى.

تخرج فايز في جامعة "غرناطة" بإسبانيا ودرس التحليل الفنى والبدنى.

أبرز محطاته المهنية كانت مع هيكتور كوبر حيث تأهل معه بمنتخب مصر لكأس العالم 2018 في روسيا.

عمل مع عدد من المدربين العالميين الكولومبى ماتورانا والإسبانى كيكى فلوريس والكولومبى هيجيتا والأرجنتيني جابرييل كالديرون.

له تجارب متنوعة في دول عدة من بينها السعودية، الأوروغواي، كولومبيا، الإمارات، وقطر.

محمود فايز

