يستعد ناجح محمد عبد الوهاب البارودي للترشح على مقعد رئيس نادي أسيوط الرياضي في الانتخابات التي ستعقد يوم الجمعة 12 ديسمبر 2025.

ويجهز البارودي خطة طموحة لتطوير نادي أسيوط الرياضي اعتمادًا على خبرته الطويلة في مجالات متنوعة، إذ عمل في شركة قناة السويس للتأمين 30 عامًا بالإضافة إلى 20 سنة أخرى قضاها في مجال السياحة؛ ويترأس حاليا رئاسة مجلس إدارة شركة روز للسياحة.

وقال في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، إنه ينوي تطوير النادي بداية من البوابات الإلكترونية، وتوفير مكاتب للخدمات الحكومية مثل؛ الشهر العقاري واستخراج جوازات السفر ووحدة ترخيص مرور إلكترونية، كما يخطط لهدم أحد المباني المتهالكة بالنادي وتحويله إلى مول تجاري وفندق لتعزيز الموارد المالية.

وأكد البارودي، أنه زار محافظ أسيوط، اللواء دكتور هشام أبو النصر، رفقة أحمد بهجت فراج المرشح على مقعد نائب رئيس النادي، وأحمد طه عبد الصادق المرشح على مقعد أمين الصندوق، وناقشوا أزمة أرض نادي أسيوط الرياضي.

كانت محافظ أسيوط ربحت قضيتها لاستراد أرض نادي أسيوط الرياضي المملوكة لها وتستعد لتسملها وفقا لحكم القضائي.

أوضح البارودي لمصراوي، أنه نجح في التفاوض مع محافظ أسيوط وتوصلوا بالتنسيق مع وكيل وزارة الرياضة، أن يحصل على مركزي شباب بالمحافظة عوضا عن أرض نادي أسيوط الرياضي، وتسلم فعليا مركز الشباب الأول.

وأشار إلى أنه تم عمل بروتوكول ثلاثي بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظ أسيوط ووزير الإسكان وذلك لتنفيذ الاتفاق، وأعلن اللواء أبو النصر تسليم نادي أسيوط الرياضي إلى وزارة الشباب والرياضة.

واختتم: "أبلغني اللواء دكتور هشام أبو النصر بتوقيع القرار في أقرب فرصة".