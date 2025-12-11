اختصاصات وشروط الانضمام إلى نقابة المهن الرياضية

حدَّد مشروع تعديل قانون تنظيم نقابة المهن الرياضية، المطروح للمناقشة بمجلس الشيوخ، والذي وافقت لجنة الشباب والرياضة على مجموعة من التعديلات به، عددًا من الاختصاصات والشروط والضوابط التي بموجبها يتم القيد في سجلات النقابة والحصول على العضوية.

وجاءت تلك الضوابط والشروط ووفقًا للقانون كالتالي:

يشترط في عضو النقابة، أن يكون:

(أ) متمتعًا بالجنسية المصرية.

(ب‌) متمتعًا بحقوقه السياسية وحسن السمعة والسيرة.

ويشترط في عضوية النقابة أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضية أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشؤون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال وإخطار النقابة بها.

وعلى كل من يتعين انضمامه للنقابة أو يرغب في الانضمام إليها أن يطلب قيد اسمه في جداولها، على أن يتضمن الطلب البيانات الآتية:

(أ) اسم الطالب ولقبه.

(ب‌) تاريخ الميلاد والجنسية.

(جـ) محل الإقامة.

(د) المهنة وتاريخ مزاولتها.

(هـ) المؤهلات العلمية وتاريخ الحصول عليها.

وإذا قدم الطلب بعد مضي المدة المشار إليها في المادة ٨٣ من هذا القانون ضوعف رسم القيد.

وعلى العضو عند تغيير مقر مزاولته للمهنة، أن يخطر النقابة العامة بهذا التغيير في ظرف شهر من تاريخه.

ويجوز لمجلس النقابة العامة طلب الموافقة من الجهات المعنية على إصدار تصاريح بصفة مؤقتة لغير المصريين من ذوي الخبرات لعمل معين ولفترة محددة قابلة للتجديد؛ وذلك للانتفاع بالخبرات المتميزة دون حصوله على أية ميزة من الميزات المكفولة للأعضاء في هذا القانون، وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية.

ووافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها أمس، برئاسة النائب أحمد دياب، على تعديل البند "ز" من المادة ٤؛ ليصبح: تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية وفي حدود الموارد المالية المتاحة للنقابة؛ تنسيق ودعم العلاقات والروابط بين النقابة والأجهزة والهيئات المعنية بالتربية الرياضية والرياضة وتقديم المعلومات للارتقاء بمستوى الأداء في مهن الرياضية ، بدلا من مهن التربية الرياضية.

وكان نص المادة قبل التعديل:

مادة (4) بند "ز"

تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية وفي حدود الموارد المالية المتاحة للنقابة.

تنسيق ودعم العلاقات والروابط بين النقابة والأجهزة والهيئات المعنية بالتربية الرياضية والرياضة وتقديم المعلومات للارتقاء بمستوى الأداء في مهن التربية الرياضية.